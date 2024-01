Logistikvirksomhed med hovedsæde på Avedøre Holme åbner kontor i Sydfrankrig

Tirsdag 16. januar 2024 kl: 12:53

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Carole Garcin, Branch Manager - Marseille (tv) sammen med Olivier Sainterent, Managing Director i SGL France. (Foto: Scan Global Logistics)Med kontoret i Marseille, der rummer Frankrigs anden største havn, får Scan Global Logistics direkte forbindelse til handelsruter til både Kina og USA. Havnen i Marseille har derudover også direkte forbindelser til havne i Afrika og Mellemøsten.Åbningen af kontoret i den sydfranske havneby følger Scan Global Logistics strategi for øgede aktiviteter, som omfatter et netværk på over 160 kontorer fordelt på 50 lande over det meste af verden. Den dansk-baserede virksomhed, der i den sidste ende har holdingselskabet Skill Luxembourg Holdings S.À R.L. som hovedaktionær med to trediedele af aktierne, har senest åbnet kontor i Sydkorea.