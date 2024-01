Lovkrav om vinterdæk kan øge trafiksikkerheden

Af: Redaktionen Forslaget er et led i KristenDemokraternes indsats for at forbedre trafiksikkerheden i Danmark.Niclas Aarestrup, der har titlen som partiets transportordfører, forklarer, at forslaget om indførelse af krav om vinterdæk i vinterføre følger eksempler fra Danmarks nabolande, såsom Norge og Tyskland, hvor lignende regler er gældende - og med Niclas Aarestrups ord er en succes.Han fremfører, at vinterdæk er en vigtig faktor for sikker kørsel - også under de danske vinterforhold. Danmarks gennemsnitstemperatur i vintermånederne i 2022/2023 lå ifølge DMI under 7 grader, hvilket er en temperatur, hvor sommerdæk begynder at miste deres effektivitet.Niclas Aarestrup, der understreger, at vinterdæk tilbyder signifikant bedre vejgreb under disse forhold, peger på erfaringer fra Sverige, der viser, at et krav om vinterdæk kan reducere antallet af vintertrafikulykker med 11-14 procent. Derfor konkluderer han, at et krav om vinterdæk i vinterføre også vil have en positive effekt på trafiksikkerheden i Danmark.- En del bilister bruger allerede vinterdæk herhjemme, men det kræver kun en, som ikke gør, for at det går galt, også for dem, som bruger vinterdæk, siger Niclas Aarestrup.Niclas Aarestrup peger på, at det også er værd at bemærke, at også tungere køretøjer i mange lande er underlagt lignende bestemmelser. Forslaget fra KristenDemokraterne vil derfor hovedsageligt påvirke personbiler og køretøjer i indenlandsk trafik. Niclas Aarestrup mener, at helårsdæk ikke er en optimal løsning, da de, trods forbedringer "...hverken yder optimal præstation om sommeren eller vinteren".Ved at gøre vinterdæk obligatoriske vil Danmark følge nabolandenes eksempel og tage et praktisk og ansvarligt skridt mod at forbedre sikkerheden på de danske veje, mener man hos KristenDemokraterne.- Det er sund fornuft at køre med vinterdæk og at gøre det til et lovkrav, i lighed med i vores nabolande, virker blot som rettidig omhu, siger landsformand for KristenDemokraterne, Jeppe Hedaa.