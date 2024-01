Stationen i Rødvig skal flyttes - Togselskab og kommune inviterer til borgermøde

Mandag 15. januar 2024 kl: 12:33

Af: Redaktionen Den 145 år gamle station ved havnen i Rødvig bliver erstattet af en ny, der ligger tættere på byen. (Foto: Lokaltog/Stevns Kommune)Renoveringen af Østbanen er i fuld gang, og fredag 1. marts går entreprenøren i gang med tredie etape mellem Hårlev og Rødvig. I den forbindelse vil der blive bygget en ny station nord for Vemmetoftevej, som erstatning for den nuværende og 145 år gamle station ved havnen i Rødvig.- Det er et mangeårigt ønske fra en rigtig stor del af Rødvigs borgere, der nu går i opfyldelse. Jeg glæder mig over, at Lokaltog snart kan køre ud på nye skinner fra en helt ny station. Den nye station får en mere central placering i forhold til den udvikling, som Rødvig har gennemgået med betydelig vækst i den nordlige del af byen, siger Henning Urban Dam Nielsen (S), der er borgmester i Rødvig.



Den nye station finansieres i fællesskab af Stevns Kommune og Region Sjælland.





- Det er historisk, at vi sammen har nået denne milepæl, som repræsenterer afslutningen på årtiers kamp for at flytte stationen. Den nye Rødvig Station markerer en positiv forandring og sender et vigtigt signal om vores engagement i at skabe bæredygtige og dynamiske lokalsamfund, siger Christian Wedell-Neergaard (K), der er formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i Region Sjælland.





Den nuværende placering af Rødvig Station er karakteriseret ved, at toget standser tæt på kanten af Faxe Bugt og Østersøen. Men det bliver der ændret på fremover.





- Ved at flytte stationen forkorter vi samtidig Østbanen med cirka 700 meter. Vi kommer til at køre til og fra en mere central placering i forhold til mange borgere i Rødvig. Og så har det ydermere den fordel, at der kan nedlægges to jernbaneoverskæringer i byen, hvilket vil tilgodese de øvrige trafikanter, som ikke længere skal vente på, at toget kører forbi på to af de centrale veje i Rødvig, siger Lokaltogs administrerende direktør, Lars Wrist-Elkjær.







Selvom beslutningen allerede er truffet, giver det fortsat god mening med et borgermøde om flytningen af Rødvig Station. Det mener Flemming Petersen, der er formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik i Stevns Kommune og samtidig indtager rollen som ordstyrer på det kommende borgermøde.







- Østbanens renovering er et stort projekt, der påvirker rigtig mange mennesker på Stevns, mens det står på. Der er dog ingen andre steder, hvor arbejdet medfører en permanent ændring af en bys infrastruktur, som det gør i Rødvig, siger Flemming Petersen og fortsætter:





- Den nye stations placering vil berøre nogle borgere, og jeg synes, det er vigtigt, at vi kan mødes og svare på de relevante spørgsmål, som folk må sidde med. Samtidig er det også en god anledning til at drøfte, hvad det nuværende stationsområde og den nedlagte banestrækning i fremtiden kan bruges til, så jeg håber, at der er mange, der vil deltage på mødet 24. januar.





Mødet afholdes på Restaurant Harmonien, der ligger på Rødvig Hovedgade i Rødvig onsdag aften 24. januar.





