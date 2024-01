Videoovervågning viste vred bilist i rutebus

Fredag 12. januar 2024 kl: 12:45

Af: Redaktionen Midt- og Vestsjællands Politi fik klarlagt, at buschaufføren var standset ved et busstoppested på Roskildevej i Ortved, hvor en bilist samtidig skulle ind ad en indkørsel og var tæt på ramme bussen. Buschaufføren gjorde bilisten opmærksom på faren ved at dytte, hvilket fik bilisten til at stige ud af sin bil.Den mandlige bilist råbte udefra ad buschaufføren, der åbnede døren for en påstigende passager. Samtidig kom bilisten ind i bussen og udtalte sig truende over for buschaufføren, inden bilisten igen forlod bussen.Buschaufføren videregav bilistens nummerplade til politiet, som fik identificeret bilisten som en 34-årig mand fra Ringsted. Han blev efterfølgende sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen som følge af sin adfærd, der også fremgik af bussens videoovervågning som bevis i sagen.