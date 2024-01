Stor busoperatør køber op i Nordsjælland

Fredag 12. januar 2024 kl: 12:06

Om Vikingbus:

Vikingbus er en dansk landsdækkende leverandør af mini-, rute og turistbuskørsel til kunder i Danmark og Europa inklusive rejsebureauer, private virksomheder, foreninger samt offentlige kunder, der serviceres inden for skolekørsel, handicap- og sygetransport samt rute- og bybuskørsel

Vikingbus har over 2.200 medarbejdere og omsatte for godt 1,2 milliarder kroner i 2022

Vikingbus er ejet af investeringsfonden Polaris sammen med de oprindelige stiftere

Om FHB:

FHB blev grundlagt i 1987 som et familiefirma og ledes i dag af anden generation

FHB, der råder over en flåde på 44 busser og 55 medarbejdere leverer transportløsninger i samarbejde med Frederikssund Kommune, Rødovre Kommune, Region Hovedstaden og Movia Flextrafik

FHB betjener blandt andet også plejehjem, skoler, og institutioner på tværs af hele Sjælland

Virksomhedens administrerende direktør er Rikke Bang Bjerreby, som igennem de seneste 10 år har ledet virksomheden

Inden da drev hun i et stykke tid virksomheden med sin far et stykke tid

Rikke Bang Bjerreby indtræder ved overtagelsen i ledelsen i Vikingbus

Af: Redaktionen Med købet bliver FHB en integreret del af Vikingbus, som med FHB's 44 busser og 55 medarbejdere vil styrke sin position i Nordsjælland og sit mål om at være Danmarks førende landsdækkende busselskab, der samtidig har en stærk forankring i lokalsamfundene.- FHB har i mange år været en vigtig aktør i lokalområdet og bliver nu integreret med Vikingbus. Med opkøbet styrker vi konkret vores position som Danmarks største minibusforretning og får samtidig en endnu bredere og mere fleksibel landsdækkende busservice med lokal forankring. Vi glæder os til den nye rejse med kendte og nye medarbejdere samt samarbejdet med den tidligere ejer Rikke Bang Bjerreby, som indtræder i ledelsen i Vikingbus, siger Thomas Wandahl, er er administrerende direktør i Vikingbus.Han fremhæver, at Vikingbus vil holde fast i FHB’s nuværende lokalitet i Frederikssund, som vil blive et godt supplement til Vikingbus’ eksisterende lokalitet i Lynge.FHB blev oprindeligt startet i 1987. I de seneste 10 år har Rikke Bang Bjerreby siddet som direktør i den familieejede virksomhed, som også hendes søstre har ejet en del af.- Jeg er utroligt glad for, at Vikingbus har vist interesse for FHB, da det i høj grad føles som det rigtige skridt for os og for vores livsværk. Vi har længe haft kikkerten indstillet på Vikingbus som en potentiel fremtidig ejer, da de har et stærkt omdømme i branchen, og da jeg er overbevist om, at de deler vores engagement for kvalitet og service, siger Rikke Bang Bjerreby og fortsætter:- Det, der gør denne beslutning endnu mere meningsfuld for mig, er, at jeg kan sikre, at vores dedikerede team følger med ind i Vikingbus. Jeg er derfor sikker på, at det bliver en rigtig god overgang, hvor vi kan fortsætte vores samarbejde under Vikingbus’ vinger.Med overtagelsen indtræder Rikke Bang Bjerreby som nævnt ovenfor i ledelsen i Vikingbus.Vikingbus, der senest opkøbte selskabet Bedre Bus Service (BBS) og John's Turistfart i 2021, peger på, at selskabet langt fra færdige med de strategiske opkøb og ser ind i et 2024 med nye muligheder for at styrke sin position.