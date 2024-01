Rederi melder om mindre fragtmængder og flere passagerer

Fredag 12. januar 2024 kl: 10:34





DFDS færgemængder

December

Hele året Fragt 2021 2022 2023 Ændr.

2021 2022 2023 Ændr. Lanemeter, '000 3.326 2.822 2.753 -2,4 %

43.013 41.747 38.449 -7,9 %



















Passager 2021 2022 2023 Ændr.

2021 2022 2023 Ændr. Passagerer, '000 85 307 332 8,1 %

869 3.772 4.502 19,4 %

(Kilde og tabel: DFDS)





Af: Redaktionen Nedgangen i fragtmængderne var udløst af lavere mængder mellem Storbritannien og Holland samt mellem Tyrkiet og Italien. DFDS peger på, at fragtmængderne mellem Tyrkiet og Italien var negativt påvirket af forskelle i automobilproduktionen henover årsskiftet.De øvrige ruter i DFDS' Nordsø- og Middelhavs-aktiviteter lå højere i december 2023 end i 2022.På Den Engelske Kanal var mængderne fortsat højere end i 2022 drevet af ruterne på Dover Strædet, mens Østersømængderne var lavere end i 2022 på grund af et lavere aktivitetsniveau i Sverige og de baltiske lande.Efter december kan DFDS oplyse et samlet tal for 2023. Tallet viser, at der på fragtområdet sidste år var der en nedgang på 7,9 procent i de samlede transporterede fragt-lanemeter fra 41,7 millioner i 2022 til 38,4 millioner i 2023. Justeret for Den Engelske Kanal, der har været påvirket af forskellige ekstraordinære forhold, var nedgangen var 4,2 procent.På passagerområdet steg antallet af passagerer i december med 8,1 procent som følge af flere passagerer på færgerne over Den Engelske Kanal samt på ruterne mellem Norge-Danmark og Storbritannien-Holland. Antallet af biler var 4,0 procent højere.Det samlede antal passagerer steg med 19,4 procent fra 3,8 millioner i 2022 til 4,5 millioner i 2023.