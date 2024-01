Indsats under snestorm er blevet evalueret første gang

Fredag 12. januar 2024 kl: 10:23

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Repræsentanter fra Forsvaret, Vejdirektoratet, Beredskabsstyrelsen, Brandvæsenet, kommuner, sundhedsmyndigheder og politiet var med til mødet, hvor der kom mange refleksioner og input på bordet.Mødet var første skridt i en grundig evalueringsproces af forløbet og indsatsen under snestormen 3.-4. januar, hvor blandt andet trafikken på Motorvej E45 stod stille i mange timer, og hvor bilister måtte overnatte i deres biler.- Vi havde et godt og konstruktivt møde torsdag, hvor alle myndigheder bød ind med deres læringspunkter fra deres egne ansvarsområder, og så drøftede vi selvfølgelig også samarbejdet og koordineringen af hele indsatsen. Mødet var en del af en evalueringsproces, og nu skal vi samle erfaringerne og uddrage de vigtigste læringspunkter. Der er helt sikkert en masse læring at trække fra hele forløbet, men det er stadig for tidligt at stå og konkludere en masse i offentligheden, siger politiinspektør i Østjyllands Politi, Brian Voss Olsen.Det primære tema på mødet var situationen på E45, hvor mange bilister sad i deres biler i mange timer, da vejen var sneet til og flere lastbiler sad fast - nogle på tværs af vejen.- Vi forstår til fulde, at det har været en ubehagelig og frustrerende oplevelse for de borgere, der måtte sidde mange timer i deres biler på E45, og vi er kede af, at de ikke har følt sig godt nok hjulpet eller informeret. Vi stod i en ekstrem situation under vanskelige forhold, og der blev knoklet løs både dag og nat i alle myndigheder for at løse situationen, men der er uden tvivl nogle ting, som vi kan lære af, siger Brian Voss OlsenDer kommer til at gå noget tid, inden evalueringsprocessen er endeligt afsluttet, og først når det er sket, kan der meldes yderligere ud om de erfaringer, der er gjort.