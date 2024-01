Tog til tronskifte bliver længere

Torsdag 11. januar 2024 kl: 12:52

Af: Redaktionen - Det her minder på mange måder om juletrafikken, hvor vi også flytter mange på tværs af landsdelene. Forskellen er bare, at til jul er ud- og hjemrejsetrafik fordelt over flere dage. På søndag sker det hele på én dag. Vi anbefaler kunderne at købe pladsbilletter til både ud- og hjemrejsen, siger Tony Bispeskov, som kan fortælle, at DSB i et forsøg på bedre at kunne imødekomme efterspørgslen indsætter længere tog end normalt.På de afgange, hvor det er muligt, øger DSB sædekapaciteten med 20-25 procent i tog fra Jylland og Fyn til København søndag formiddag og den modsatte vej om eftermiddagen og først på aftenen.Også regionaltogene på Sjælland får flere vogne på. Her øger DSB typisk sædekapaciteten med 33-50 procent.På Sjælland og i hovedstadsområdet markedsfører Din Offentlige Transport 12 timers-billetten. Med den kan kunderne rejse alt det, som de vil med bus, tog og metro i 12 timer henover weekenden for 50 kroner.Til at råde og vejlede kunderne har DSB placeret infoguider på stationerne København H, Nørreport og Østerport. Det er her, at mange kunder ankommer med tog og skifter til metro eller går til Christiansborg Slotsplads.DSB forventer trængsel og mange mennesker i togene og opfordre passagerne til at komme i god tid, være tålmodige og vise hensyn til hinanden.