Dansk køb af spansk færgeselskab er faldet på plads

Torsdag 11. januar 2024 kl: 12:36

Vækstfokuseret forretnings- og integrationsplan









Interesserede kan læse, hvad vi her på transportnyhederne.dk skrev 18. september sidste år, da aftalen mellem DFDS og FRS blev indgået i september sidste år, via nedenstående link:



Af: Redaktionen DFDS fremhæver, at rederikoncernen med opkøbet af FRS Iberia/Maroc, der har en førende position på Gibraltarstrædets short-sea færgemarked, udvider sit netværk til en region, hvor væksten i de kommende år forventes understøttet af nearshoring af forsyningskæder tættere på Europa.- Vi ser frem til at komme i gang med integrationen af FRS Iberia/Maroc og til at skabe vækst i forretningen gennem vores fælles kompetencer samtidig med, at vi fortsætter med at levere pålidelige, effektive færge services til både passagerer og fragtkunder, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør og koncernchef for DFDS.FRS Iberia/Maroc har tre ruter, der drives af i alt 850 medarbejdere, hvoraf lige over 400 er egne ansatte. Omsætningen for 2023 var ifølge en foreløbig opgørelse på omkring 1,0 milliard kroner.DFDS' primære fokus er at benytte sine’ fragt- og passagerkompetencer til at fremme vækst og optimere driften baseret på en forventet årlig vækst på otte procent i handelen mellem Marokko og Europa i de næste fem år.Integrationen af passageraktiviteterne forventes at drage fordel af deling af operationelle og yield-management kompetencer, som DFDS i sær har erfaring med fra sine short-sea færgeruter over Den Engelske Kaanal. Optimering af digitale distributionskanaler forventes endvidere at øge andelen af onlinebookinger.Fragtaktiviteterne over Gibraltar-strædet vil blive styrket ved at blive en del af et paneuropæisk fragtfærge-netværk med ekspertise inden for operation, produktudvikling og kundeservice. Integrationen af fragtaktiviteterne forventes også at drage fordel af et kundeoverlap og krydssalgsmuligheder.I november sidste år chartrede FRS Iberia/Maroc den kombinerede fragt- og passagerfærge »Patria Seaways« af DFDS for at indsætte den midlertidigt på Algeciras-Tanger Med ruten.Integrationen forventes primært at skabe vækstsynergier, da omkostningssynergier forventes at være begrænsede. Integrationen forventes gennemført inden for tre år.FRS Iberia/Maroc bliver en del af Ferry Division, og det øverste ledelsesteam bestående af Ronny Moriana Glindemann og Tim Gädecken fortsætter hos DFDS og vil også fremover lede forretningen.