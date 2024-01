Energiselskab med rødder tilbage til kul-tiden leverer el-ladestandere til taxi-selskab i Esbjerg

Torsdag 11. januar 2024 kl: 12:08

Fakta om batteriladestanderne hos Esbjerg Taxa:

Batteri-ladestanderne af typen B-HPC v1.6. er leveret af den danske producent Nerve Smart System i Roskilde og er placeret på Lillebæltsvej i Esbjerg

I forbindelse med den teknologiske udvikling på området forventes det, at batteri-ladestanderne på kort sigt vil have kapacitet til at levere 350 kW og senere vil kunne opgraderes til 500 kW

Batteriteknologien i ladestanderne er desuden af typen LFP - Litium-ion jernfosfat - som ikke indeholder kobolt

Af: Redaktionen Esbjerg Taxa har fået leveret to batteri-ladestandere. (Foto: Esbjerg Taxa)OK har rødder over 100 år tilbage til dengang, det meste af energien kom fra kul og selskabet hed D.A.K - Dansk Andels Kulforretning. I dag har OK stadig fokus på at levere energi i den form, brugerne efterspørger - og det bliver mere og mere i form af el.Her er OK en af de energileverandører, der er med fremme og skubber til udviklingen af en mere bæredygtig energiforsyning - som eksempelvis de to ladestandere til Esbjerg Taxa.De to ladestandere hos taxi-selskabet i Esbjerg er med integrerede batterisystemer. Batterierne åbner både for en høj ladehastighed og reducerer belastningen på elnettet. OK peger på, at det forhold spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling og øger tilgængeligheden for lynopladning af elbiler.- Der er tale om lynladestandere med indbyggede batterisystemer, og det betyder, at nettilslutningen bliver betydelig mindre end ved almindelige lynladestandere. På den måde får vi mulighed for at etablere lynladestandere ved lokationer, hvor det normalt er en udfordring, da vi kan udnytte den eksisterende infrastruktur, siger Thor Folmann Krarup, der er OK’s e-mobilitetschef.- Vi ser et stort potentiale inden for det her område, da lynladestanderne på sigt også kan levere frekvensydelser, som er med til at stabilisere elnettet, siger han videre.Aftalen med Esbjerg Taxa omfatter to lynladestandere, som hver har to ladeudtag. På nuværende tidspunkt kan de batteridrevne lynladestandere levere en samlet effekt på op til 175 kW pr. udtag.Med de nye lynladestandere slipper taxivognmændene for at bruge tid på at cirkulere rundt efter ledig strøm, og det spreder glæde blandt vognmændene.- Vognmændene værdsætter at have fået direkte adgang til opladning på vores egen adresse. Erhvervskøretøjer som taxier jo er, har brug for hurtig og nem opladning døgnet rundt, og det er super vigtigt for dem med tilgængelige lademuligheder,” siger Torben Kirketerp, der er formand og administrerende direktør hos Esbjerg Taxa, der har fået støtte til ladestanderne fra en pulje under Vejdirektoratet.- Støtten fra Vejdirektoratets tilskudspulje har været med til at muliggøre projektet. Uden den havde projektet været tvivlsomt. En stor tak skal også lyde til OK for et godt samarbejde, og ikke mindst til de dedikerede medarbejdere, der har medvirket til, at ladestanderne nu er en realitet, påpeger Torben Kirketerp.