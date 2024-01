På Fyn er buskunderne tilfredse

Torsdag 11. januar 2024 kl: 10:57

Af: Redaktionen Den kollektive trafik udsættes ind i mellem for kritik - også hård kritik. Derfor imødeser man hos trafikselskabet FynBus den årlige store kundetilfredshed med en vis grad af spænding. Men den seneste undersøgelse viser, at tilfredsheden generelt er i behold blandt kunderne:Det er analyseinstituttet Wilke, der har gennemført undersøgelsen, som i alt gennemførte 1.069 interview i oktober 2023.FynBus måler kundetilfredsheden i busserne fire gange om året - én gang i kvartalet. De tre første i undersøgelsen er i lidt mindre skala end efterårets, og resultaterne anvendes til løbende at holde øje med kundernes oplevede kvalitet.Interesserede kan læse undersøgelsens resultater