Ny kampagne skal mindske vold og konflikter i den offentlige transport

Torsdag 11. januar 2024 kl: 09:56

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det skal være rart og sikkert for chauffører at gå på arbejde. Sådan er det også for mange. Men der er også mange chauffører, der oplever konflikter og vold i hverdagen.Derfor har BFA Transport i samarbejde med TUR - Transporterhvervets Uddannelser - udgivet instruktionsmaterialet ”Stop konflikten - ikke bussen”, der skal mindske vold og konflikter i den offentlige transport og gøre det trygt for chauffører at gå på arbejde.Instruktionsmaterialet består af en række korte film, som blandt andet præsenterer fem konkrete råd til, hvordan chauffører kan håndtere konfliktsituationer i deres daglige arbejdsliv. Filmene giver desuden et indblik i erfarne chaufførers tilgang til et positivt og konfliktfrit samspil med deres passagerer.BFA Transport opfordrer selskaberne til at lægge filmene på deres chaufførportaler (e-læringsplatforme), chaufførapp'er og informationsplatforme. På denne måde er det nemt og hurtigt for chauffører at tilgå filmene, som er både lærerige og underholdende, i forskellige pusterum i løbet af dagen.Interesserede kan se mere om projektet og hente informationsmateriale