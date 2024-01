Landmænd demonstrerer sammen med vognmænd flere steder i Tyskland

Onsdag 10. januar 2024 kl: 13:58

Af: Redaktionen Aktionerne, der på landsplan er planlagt til at finde sted 100 udvalgte steder i løbet af ugen, kan påvirke trafikken på de tyske veje. Mandag 15. januar har arrangørerne, der blandt andet omfatter den tyske vognmandsorganisation, BGL, planlagt en stor demonstration i Berlin fra klokken 11.30.BGL - Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung - opfordrer sammen med den tyske landmandsorganisation, DBV - Deutsche Bauernverband, deres medlemmer til kun at deltage i fredelige demonstrationer og anmeldte protestaktioner.Organisationerne vil med deres arrangementer over hele Tyskland vise deres utilfredshed med den tyske regerings husførelse, som de mener truer landmænds og vognmænds eksistensgrundlag - blandt andet ved at ville afskaffe landbrugets fritagelse for dieselafgift og afgifter på køretøjer og ved at øge afgifterne på vejtransport.BGL peger på, at der er behov for flere penge til veje og broer, lastbilparkeringspladser og til at finansiere overgangen til mere klimavenlig vejtransport.