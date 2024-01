Strandfogeden på Hammeren og i Allinge-Sandvig runder snart 90 år

Onsdag 10. januar 2024 kl: 10:37

Af: Redaktionen Mogens Christensen har været strandfoged på Bornholm i 53 år. (Foto: Bornholms Politi)En "filtrator" fra en russisk gasmaske, en østtysk taske med pas og familiebilleder, gummibåde, en flagstang, døde fugle, ballonpost og 198 flaskepost. Det er nogle af de ting, Østersøen har skyllet ind, og som Mogens Christensen har fundet på sine gåture langs vandet i Allinge-Sandvig og på Hammeren - en strækning på 11 kilometer.





Mogens Christensen er ud af en familie af fiskere og startede som strandfoged, mens han arbejdede som fyrpasser på Hammerodde Fyr. Da han gik på pension, fortsatte han som strandfoged. Det har han nu været i 53 år. Om lidt runder han 90 år og har ifølge Bornholms Politi ikke tænkt sig at "sige op" foreløbig.







Det er Bornholms Politi, der udnævner øens strandfogeder, der har til opgave at håndhæve strandingsloven og føre opsyn med og bjærge ilanddrevet gods på hver deres del af den bornholmske kyst. Arbejdet som strandfoged er ulønnet, men det giver mening. Og for mange af strandfogederne handler det også om at få frisk luft og motion - og så er der gået sport i at finde de mest interessante ting.







Flaskepost og smuglergods - og lig

Mogens Christensen kan fortælle historier fra koldkrigstiden, hvor han i 1971 fandt en "filtrator" fra en gasmaske med russiske bogstaver på. Fundet tiltrak både mediernes og myndighedernes opmærksomhed.





Når han finder døde ringmærkede fugle, sender han fugleringene ind til Zoologisk Museum, som hjælper med at identificere dem.





Og så har han ifølge en tysk ekspert verdensrekord i at finde flaskepost. Ud over ballonpost har Mogens Christensen i alt 198 flaskepost, som han opbevarer i plastiklommer i et ringbind. Og han har svaret på dem alle. I disse teknologiske tider, er der dog blevet længere mellem flaskepostene.





Mogens Christensen bor med kig til bølgerne i Allinge, og om sommeren udstiller han de ting, han har fundet, i haven. De ting, som han altså ikke har afleveret til politiet og i nogle tilfælde fået bjærgeløn for.





Det er ikke altid lutter gode ting, der skyller op på stranden. Ødelagte gummibåde, kajakker, joller, redningsveste, vrag, vragstykker, smuglergods, døde dyr og i værste tilfælde mennesker kan være tegn på noget kriminelt eller en ulykke. I disse tilfælde alarmerer Mogens Christensen politiet.





Bornholms Politi benytter Mogens Christensens snarlige 90 års fødselsdag til at takke ham for sin indsats og ønske ham til lykke med fødselsdagen.





Lige nu søger Bornholms Politi to strandfogeder til henholdsvis strækningen fra Kjeldse Å til Tuevej i Østermarie og strækningen fra Grynebæk til Nørregårdsskoven i Svaneke.





Interesserede kan sende en ansøgning til Grænsekontrolenheden, Bornholms Politi, Zahrtmannsvej i Rønne pr brev eller pr. mail. Mailadressen er bornh@politi.dk. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken af de to kyststrækninger, der søges om udnævnelse til strandfoged.





