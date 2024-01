Palletyve blev afsløret

Tirsdag 9. januar 2024 kl: 12:53

Af: Redaktionen Ejeren kunne også oplyse, at et vidne havde henvendt sig med et foto af tyvene, og at han havde yderligere oplysninger om varebilen.







Politiet indledte efterfølgende en efterforskning af tyveriet, der førte politiet til en ejendom i Store-Fuglede-området lidt længere nordpå. Bag ejendommen fandt politiet den pågældende varebil, men uden paller i varerummet.







Politiet traf også to mænd på 30 og 35 år fra Polen, som begge blev anholdt som mistænkte for tyveri af pallerne, da de passede på signalementet af de to mænd, der fremgik af videoovervågningen fra gerningsstedet.







De to mænd blev begge sigtet for tyveri, som de erkendte. De var ikke længere i besiddelse de stjålne paller, som de oplyste at have solgt videre.







Politiet løslod de to mænd efter afsluttet efterforskning, da grundlaget for fremstilling i grundlovsforhør ikke var til stede. Politiet oplyser, at begge mænd har en vis tilknytning til Danmark og vil høre nærmere, når tyverisagen skal afgøres.







