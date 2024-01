Antallet af nyregistrerede lastbiler steg i 2023

Mandag 8. januar 2024 kl: 13:45

Af: Redaktionen - Vi glæder os over endnu et positivt år for lastbilerne. Det er også meget positivt, at der kommer flere elektriske lastbiler ud på vejene. De er dog fortsat væsentligt dyrere end alternativerne, og derfor vil det gavne omstillingen med en målrettet indsats, der prioriterer tilskud til køb af elektriske lastbiler,” siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør for De Danske Bilimportører, der har fremlagt et forslag til en tilskudsordning målrettet lastbiler. Forslaget kan henter





Antallet af nyregistrerede lastbiler steg med 143 enheder fra 4.871 i 2022 til 5.014 i 2023, hvilket svarer til en procentvis stigning på 2,9 procent.





Der var forskydninger i vægtklassernes markedsandele i 2023 sammenlignet med 2022. Den lettere vægtklasse (op til 16 ton) nåede en markedsandel på 9,7 procent svarende til en fremgang i markedsandelen på 1,1 procentpoint. Den mellemtunge vægtklasses (16-24 ton) havde en fremgang på 0,9 procentpoint og opnåede dermed en markedsandel på 26,2 procent. Fremgangen i den lette og mellemtunge vægtklasse var på bekostning af den tunge vægtklasse (over 24 ton), hvis markedsandel faldt med 2 procentpoint. Den tunge vægtklasse var dog fortsat den suverænt mest populære vægtklasse med en andel på 64,1 procent.





