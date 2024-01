Kystdirektoratet bidrager til kystbeskyttelse i Grenaa

Mandag 8. januar 2024 kl: 13:30

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kystdirektoratet har via en særlig kystpulje givet tilsagn om, at syv projekter i hele landet samlet set modtager 150 millioner kroner fra staten til kystbeskyttelse og sikring mod oversvømmelser. Heraf går 12,2 millioner kroner til projektet ”Grenaa - Næse for vand” til at reducere risikoen for oversvømmelse.Kystdirektoratet lægger i vurderingen af ”Grenaa - Næse for vand” vægt på, at projektet omfatter en helhedsløsning for højvandsbeskyttelse af Grenaa by. Projektet, som endnu ikke er fuldt finansieret, består af vejhævninger, etablering af dige, højvandslukke samt højvandmur.- Det er en meget glædelig nyhed, at staten har imødekommet vores ansøgning, og at vi nu har opnået tilsagn om et betragteligt tilskud til at beskytte bedre mod oversvømmelser i Grenaa. De seneste storme bekræfter, at behovet for at klimasikre, herunder at sikre mod oversvømmelser, kun bliver større og større, siger Norddjurs Kommunes borgmester, Kasper Juncher Bjerregaard (V).Interesserede kan læse mere om projektet "Grenaa - Næse for vand" på Norddjurs Kommunes webside - klik