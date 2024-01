Movia bemærker især, at tilfredsheden med den største kørselsordning - flexhandicap - har en tilfredshed på 90 procent, hvilket er en stigning på otte procentpoint i forhold til undersøgelsen fra 2022.





I kørselsordningen flextur, som har en tilfredshed på 91 procent, svarer 56 procent, at de er "meget tilfredse", hvilket er det højeste niveau siden 2015.





I undersøgelsen er kunderne blandt andet spurgt om deres tilfredshed med chaufførens service og kørsel, om man afhentes og ankommer til tiden, om man har en tryg og sikker rejse, og om flextrafikbilerne fremstår rene, velholdte og sikre.





Movia's flextrafikchef, Jens Peter Langberg, glæder sig over det fortsat høje niveau for kundetilfredshed i flextrafikken.

Fakta om undersøgelsen:

Undersøgelsen er gennemført af Megafon for Movia og er baseret på 914 telefoninterview

Undersøgelsen er gennemført i perioden 2. til 12. oktober 2023

Samlet set angiver 86 procent af kunderne, at de er tilfredse eller meget tilfredse med Movia flextrafiks kørselsordninger. Det er en stigning på tre procentpoint i forhold til undersøgelsen i 2022

Kundeundersøgelsen omfatter alle Movia flextrafik's syv kørselsordninger: Flexhandicap, Flextur, Flexkommune, Flexrute, Plustur og Flexpatient for henholdsvis Region Sjælland og Region Hovedstaden

- Flextrafikken i Movia er kommet godt igennem 2023. De vanskeligheder, vi oplevede med chaufførmangel og manglende vogne på bagkanten af Covid19, er overstået. Det glæder os derfor, at vi nu ser en stigning i kundetilfredsheden til et endnu højere niveau, siger Jens Peter Langberg og fortsætter:- Indsatsen for at skabe en god og sikker rejse for brugerne af flextrafikken har effekt og skal fortsættes også i de kommende år. Med op imod 7.000 rejsende på en travl hverdag leverer Movia med flextrafik et vigtigt bidrag til at mange, som ikke er i stand til at benytte den traditionelle kollektive trafik, kan komme til de aktiviteter de gerne vil deltage i,