Redningstjeneste havde meget travlt under snestormen

Mandag 8. januar 2024 kl: 11:02

Af: Redaktionen Onsdag 3. januar modtog SOS Internationals alarmcentraler for vejhjælp i alt over 18.000 opkald fra bilister i Sverige, Danmark, Norge og Finland, der havde behov for vejhjælp. Det er det højeste antal opkald i SOS Internationals 63 år.- Når ekstremt vejr rammer, kan vi med det med det samme mærke det på vores alarmcentraler. 2024 er begyndt med en fælles udfordring med sne og kulde i både Danmark, Norge, Sverige og Finland, og det har givet et historisk højt antal opkald, siger Jan Sigurdur Christensen, der er administrerende direktør i SOS International.Bilister i Danmark indtog førstepladsen med 59 procent af alle opkaldene til alarmcentralerne for vejhjælp onsdag 3. januar. Sverige tegnede sig for 19 procent, Norge 13 procent og Finland for 9 procent.De over 18.000 opkald ligger et pænt stykke over sidste gang, der blev sat rekord ved telefonerne. Det var 1. december 2021, hvor telefonerne hos SOS International ringede mere end 13.000 gange - dengang var det også en snestorm, der spillede ind.- I SOS International forbereder vi os på, at vi kommer til at se mere ekstremt vejr fremover, både lokalt i vores egne lande og i de lande, hvor vi rejser på ferie. Det bliver nok ikke sidste gang, vi kommer til slå vores egne rekorder, siger Jan Sigurdur Christensen.De hyppigste assistancer på tværs af landegrænser har været fritrækninger, bjærgning og starthjælp. I Sverige har SOS International derudover sammen med myndighederne koordineret en indsats for at bjærge 100 biler som var strandet på motorveje i Skåne.