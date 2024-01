Erhvervshavne øger værdien i samfundet

Fredag 5. januar 2024 kl: 15:03

Af: Redaktionen Virksomheder på de danske erhvervshavne beskæftiger godt 55.000 medarbejdere og producerer årligt for 211 milliarder kroner. Det svarer til lidt mere end fem procent af den danske produktionDermed spiller de danske erhvervshavne en central rolle for beskæftigelse og produktion i Danmark.I analysen fra Cowi hedder det blandt andet:"Havnene i Danmark spiller en meget stor rolle i samfundsøkonomien, både på grund af de arbejdspladser, som ligger på havnene, og de arbejdspladser, som ligger rundt i hele landet, og som i forskellig grad er afhængig af havnene”.Analysen kortlægger, at der er 31.545 medarbejdere med direkte arbejdspladsadresse på havnene. Hertil kommer lidt over 20.000 arbejdspladser, der er afledt af opgaverne på havnene, så det samlede beskæftigelsestal er på 54.938, hvad der svarer til 2,6 procent af alle beskæftigede i Danmark.Den nye analyse ”Havne, beskæftigelse og produktion” er den første, der fokuserer på havnene alene, siden rapporten om ”Maritime Højborge”, der udkom i november 2021, viste, at hele Det Blå Danmark - rederier, maritim industri, shipping- og havnevirksomheder og havnene selv - repræsenterer en omsætning på over 400 milliarder kroner og beskæftiger op mod 100.000 mennesker, direkte og indirekte.Det fremgår blandt andet af den nye analyse, at værdien af den samlede direkte produktion på havnene i 2019 var 211 milliarder kroner. Det svarer til 5,2 procent af den samlede produktionsværdi i Danmark. Arbejdspladser på havnene udgjorde 2,6 procent af Danmarks samlede beskæftigelse. Dermed skabes der for hver beskæftiget på en havnerelateret arbejdsplads dobbelt så meget indkomst som i de øvrige danske brancher.De danske erhvervshavne har foruden beskæftigelse og produktion, betydning for alle i Danmark. Havnene lægger kaj til tre af fire varer, der im- eller eksporteres i Danmark, og havne er fundamentet for grøn omstilling.Direktør Karsten Lauritzen, DI Transport, fremhæver i en kommentar til Cowi's rapport, at havnene ikke bare er vigtige for forsyningssikkerheden. De er også afgørende infrastruktur for arbejdspladser og produktion i hele landet.- Derfor skal vi passe godt på vores havneinfrastruktur, siger han.Hos havnenes organisation - Danske Havne - er man rapportens konklusioner ikke nogen overraskelse.- Men analysen understreger, at havnene er helt centrale for vitale og værdifulde dele af dansk produktion. Det er afgørende for vores erhvervshavnes fortsatte vækst og udvikling, at rammevilkårene og myndigheders sagsbehandlingstider optimeres, siger direktør i Danske Havne, Tine Kirk, og fortsætter:- Analysen illustrerer ret præcist havnenes værdi og betydning, både for industriel produktion, færgefart, fiskeri og turisme. Så vi håber, at både Havnepartnerskabet og folketingets arbejde med rammevilkår vil tage højde for det, så havnene kan fortsætte deres aktive jobskabelse.Hos Danske Shipping- & Havnevirksomheder peger sekretariatschef Jakob Svane på, at den nye analyse viser betydningen af havne og de mange virksomhederne på havnene.- Desværre er de mange steder under pres fra kommunale ønsker om boliger med havudsigt. Men betydningen af velfungerende havne bliver ikke mindre, når der også skal være plads til mere grøn omstilling, cirkulær økonomi, forsvarsaktiviteter og råstoffer i fremtiden. Så vi har behov for, at der bliver en bedre beskyttelse af erhvervshavnene. Også af hensyn til samfundsøkonomien, siger han.Interesserede kan hente Cowi-analysen ”Havne, beskæftigelse og produktion”, november 2023,