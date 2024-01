Miljøstyrelsen træffer afgørelse i to sager om import af norsk spildevand med lavt olieindhold

Fredag 5. januar 2024 kl: 13:25

Af: Redaktionen Miljøstyrelsen genoptog i juli sidste år sagsbehandlingen af to eksisterende importtilladelser til nyttiggørelse af olieholdigt spildevand hos virksomheden Industrial Water Solutions (tidligere RGS Nordic) i Stigsnæs sydvest for Skelskør.Genoptagelsen af sagsbehandlingen skete på baggrund af Miljøministeriets juridiske analyse af, hvornår der er tale om, at spildevand med lavt olieindhold er til bortskaffelse, og hvornår det er tale om, at spildevandet er til nyttiggørelse.Miljøstyrelsen indhentede med rådgivning fra Kammeradvokaten nye oplysninger i sagerne og traf på den baggrund truffet nye afgørelser i december sidste år. I de nye afgørelser har Miljøstyrelsen vurderet, at hovedformålet med behandlingen af det affald, som importtilladelserne vedrører, er bortskaffelse, og at importtilladelserne derfor er ugyldige.Det betyder, at der ikke længere kan importeres olieholdigt spildevand til Danmark i henhold til de konkrete tilladelser.Afgørelserne er truffet på baggrund af Miljøstyrelsens nye administrationsgrundlag, som kan findesMiljøstyrelsen har i øjeblikket 15 aktuelle anmodninger om tilladelse til import af olieholdigt spildevand under sagsbehandling. Miljøstyrelsen er i gang med at afgøre disse sager efter det nye administrationsgrundlag.