- Transportkoncern udgiver jubilæumsbog

Frode Laursen, der blev etableret i Vitten, nord for Aarhus i 1948, er på de 75 år gået fra at være en lille lokal vognmand til at være en international logistikvirksomhed. Alene de seneste 25 år er virksomheden vokset fra 325 til cirka 1.700 medarbejdere, fra 100 til 700 lastbiler og fra cirka 80.000 kvadratmeter lagerhotel i Danmark til omkring 630.000 kvadratmeter lagerhotel i Danmark, Sverige, Tyskland og Finland.- Frode Laursen er stadig ejet af familien – hvor hele familien har været en del af udviklingen. Ikke mindst min hustru Annie har været vigtig som sparringspartner og bestyrelsesmedlem, og hun har sin store andel af udviklingen, siger Thorkil Andersen.Bogen "Frode Laursen gennem 75 år: 1948 - 2023 Knofedt, kundefokus og købmandskab" kan læses elektronisk på Frode Laursens hjemmeside, hvor man også kan finde et link til en lydudgave af bogen, som man så kan have med på turen på vejene.Jubilæumsbogen kan hentes via dette link - klik