Rute mellem Aarhus og Høje Taastrup er åbnet for dobbelttrailervogntog

VOGNTOG PÅ 34 METER OG 70 TONS TOTALVÆGT:

Fredag 5. januar 2024 kl: 11:09

Dobbelttrailervogntog er vogntog bestående af to sammenkoblede sættevogne/trailere, der bliver trukket af en tre-akslet trækker

Dobbelttrailervogntog må være op til 34 meter lange

Dobbelttrailervogntog kan have en tilladt totalvægt på op til 72 tons

Dobbelttrailervogntog må køre på en fastlagt rute mellem Aarhus og Høje Taastrup

Andre typer af vogntog:

Et ”klassisk” vogntog bestående af en forvogn og en påhængsvogn er op til 18,75 meter lang og må veje op til 56 ton og kan køre på næsten hele vejnettet i Danmark

Modulvogntog er op til 25,25 meter lange og vejer op til 60 ton kan køre på ca. 5.000 kilometer af det danske vejnet

Et klassiske sættevognstog, der benyttes til international transport sydover, består af en to-akslet trækker og en tre-akslet sættevogn/trailer. Kombinationen er givet af de tyske regler for totalvægt, hvor denne kombination umiddelbart giver den største nyttelast

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Om dobbelttrailervogntog:Der er underskrevet en hensigtserklæring med Sverige om at tillade de lange lastbiler at krydse grænsen.Hvor to modulvogntog kan transportere lige så meget som tre almindelige sættevognstog, kan et dobbelttrailervogntog transportere lige så meget som to sættevognstog. Dermed kan dobbelttrailervogntog øge transporteffektiviteten og nedbringe CO2-belastning og brændstofforbrug i forhold til mængden af transporteret gods.