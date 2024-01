Ladesystem til Tysklandsfærger kommer fra norsk leverandør

Fredag 5. januar 2024 kl: 10:10

Opladning på rekordtid



© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den norske maritime systemintegrator NES, som har specialiseret sig i bæredygtige energiløsninger og intelligente kontrolsystemer, skal levere det landbaserede ladesystem til færgelejet i Puttgarden og forbinde udstyret til elnettet, som den regionale netoperatør, Schleswig-Holstein Netz AG driver. NES kommer også til at levere yderligere udstyr til færgen.Scandlines underskrev i april 2022 en kontrakt om at levere landstrømsløsningen i Rødby. Med den nye aftale skal NES også levere ladeløsningen til den tyske side af færgeforbindelsen. Ladesystem kommer til at levere strøm både til den nye zero direct emissions fragtfærge Futura og til hybridfærgerne på ruten, der fra 2025 kommer til at sejle mindst 80 procent emissionsfrit.NES er i gang med at levere strøm-, automatiserings- og navigationssystemer til Scandlines' zero direct emissions-fragtfærge. Med udvikling og levering af Futuras ladeløsning på både dansk og tyske side, bliver NES ansvarlig for størstedelen af energiløsningen, fra elnet til propel.De nødvendige komponenter på land omfatter en 30 MVA nettransformer, mellem- og lavspændingstransformere og koblingsudstyr samt et kontrol- og dataindsamlingssystem. Tilsammen sikrer komponenterne en effektiv og pålidelig drift af både ladesystem og skib.Færgen vil få en batteripakke på ti megawatt-timer, der svarer til den samlede kapacitet af omkring 150 elbiler. Dermed vil færgens batterikapacitet være blandt verdens største på et skib. Det samlede system kan oplades på 12 minutter.NES er et datterselskab af HAV Group ASA, der er noteret på Euronext Growth i Oslo. Selskabet vil bruge sine tre norske faciliteter i Bergen, Egersund og Ålesund til at udvikle, samle og teste det landbaserede energisystem. NES har base i Bergen og afdelinger med kerneekspertise i Ålesund og Egersund i Norge samt et kontor i Istanbul, Tyrkiet.