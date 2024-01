Rederi-organisation og fagforbund indgår aftale om gene- og ulempetillæg for søfarende

DANSKFLAGEDE SKIBE I DET RØDE HAV:

Torsdag 4. januar 2024 kl: 11:41

Lidt om houthi-bevægelsen:

Houthierne er den ene part i den igangværende konflikt - eller krig - der har været i gang i Yemen i en længere årrække.

FN har eksempelvis betegnet følgerne af konflikten som den største humanitære krise i verden

Status er - december 2023 - at Houthi-bevægelsen har kontrol med den nordlige del af Yemen inklusiv hovedstaden Sanaa

Houthi-bevægelsen, der ser sig selv som de rigtige repræsentanter for det yemenitiske folk, er ikke internationalt er anerkendt som regering for Yemen

Houthi-bevægelsen er er shia-muslimsk og har tætte forbindelser til styret i Iran og til den shiamuslimske milits og politiske bevægelse Hezbollah, der har rødder i Libanon

Houthi-bevægelsen er støttet militært og økonomisk af Iran

Konflikten - eller krigen - i Yemen er blevet kaldt en "stedfortræderkrig" mellem Iran og Saudi-Arabien, der støtter den yemenitiske regering

Houthi-bevægelsen er ligesom Hezbollah-bevægelsen og Iran modstandere af Israel og USA

(Kilde: dr.dk - 10. december 2023)

Af: Redaktionen I rederierne og fagforbundene på det maritime område har man fulgt udviklingen i Det Røde hav tæt - specielt siden angrebene fra den yemenitiske Houthi-bevægelse på skibe i området.Nu er der faldet en aftale på plads, som sikrer de søfarende på danskflagede skibe, der sejler i området, tillæg for gene og ulempe i denne sammenhæng.- Jeg er glad for den aftale, som vi netop har indgået med Ma­skin­me­stre­nes Forening, Metal Maritime og Dansk EL-Forbund. Og jeg er glad for, at vi i samarbejde med de nævnte fagforbund tager hånd om de søfarendes vilkår i denne situation, siger Anne Windfeldt Trolle, der er direktør for Arbejdsmarked, Uddannelse og Rekruttering i Danske Rederier.Tillægget gælder under sejlads i to områder i den sydlige del af Det Røde Hav, hvor det også internationalt er anerkendt, at der er anledning til at udvise særlig agtpågivenhed.- I Danske Rederier har vi hilst den amerikansk ledede operation Prosperity Guardian, som skal sikre sikker passage af civile skibe i Det Røde Hav, særdeles velkommen. Dagens aftale er baseret på, at skibe, der passerer gennem området, tager alle de nødvendige sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger såvel som følger alle de retningslinjer, der måtte blive udstedt i forbindelse med sejlads i området under beskyttelse af operation Prosperity Guardian, siger Anne Windfeldt Trolle.Interesserede kan læse mere om aftalen