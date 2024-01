Loven om dobbelttrailere er kommet på plads

Torsdag 4. januar 2024 kl: 10:58

Af: Redaktionen Lovforslaget, der gør det muligt at køre forsøg med dobbelttrailervogntog, blev vedtaget af Folketinget 30. november fulgt op med de nødvendige bekendtgørelser. I første omgang åbnes en forsøgsstrækning mellem Aarhus og Høje-Taastrup med mulighed for at udvide strækningen til Malmö i Skåne.Hos DI Transport peger man på, at der er en række gevinster ved at bruge dobbelttrailervogntog, der består af en sættevognstrækker koblet for to sammenkoblede sættevogne.Dobbelttrailere er mere klimavenlige og energieffektive, da de kan erstatte to almindelige sættevognstog.- Derfor er det meget positivt, at Folketinget har vedtaget en forsøgsordning,siger transportpolitisk chef i DI Transport, Rune Noack.Han peger på, at hvis de fulde klimagevinster af dobbelttrailere skal hjem, er det vigtigt hele motorvejsnettet bliver åbnet for kørsel med dobbelttrailervogntog.Loven om forsøgene med dobbelttrailervogntog trådte i kraft 1. januar.