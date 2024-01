Havnen i Skagen lægger kajplads tankskib, der skal over på LNG-brændstof

Torsdag 4. januar 2024 kl: 10:50

Om LNG:

LNG står for liquefied natural gas og består af naturgas, der er gjort flydende ved nedkøling til minus 162 grader. Ved nedkølingen reduceres gassens volumen til 1/600 af dens oprindelige volumen, hvilket gør LNG brugbar som brændstof til både lastbiler og skibe

Selvom LNG gas er et fossilt brændstof, er der flere fordele ved at anvende LNG som brændstof. Sammenlignet med almindelig diesel udleder LNG op til 20 procent mindre CO2, svovludledningen elimineres og mængden af skadelige sodpartikler reduceres markant

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det er første gang den type operation bliver udført i Skagen, men den er udført i flere andre havne tidligere. Hos Skagen Havn peger man på, at operationen er endnu et skridt i retning af grøn omstilling i den maritime sektor, der vil skabe et reduceret miljømæssigt fodaftryk.I forbindelse med operationen ankommer et mindre tankskib med LNG, som skal overføres til brændstoftankene på »Ran DF«.Under fyldning af brændstoftankene brændes eksisterende overskydende gas fra brændstoftankene af i en mobil brænder, som placeres ved kajen.Operationen udføres på kaj 41, der er en del af havnens Etape 3 udvidelse. Stedet er valgt af hensyn til skibets størrelse og respektafstande fra brænderen til bygninger.Operationen, som ventes at tage mellem 24 og 36 timer, er koordineret med Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, ligesom Nordjyllands Beredskab har givet en afbrændingstilladelse.