- Klapbro mellem Lolland og Falster skal repareres

Torsdag 4. januar 2024 kl: 10:30

Om Kong Frederik IX’s Bro Længde 295,0 m Bredde vejdel 25,4 m Bredde i alt 33, 0 m Gennemsejlingshøjde Kan åbnes Gennemsejlingsbredde 20,0 m Byggeperiode 1960-1962 Vejdelen indviet 15. december 1962 Banedelen indviet 14. maj 1963 Spor 4 + tog + cykelsti + fortov Brotype Klapbro

Årsagen til spærringen er, at Kong Frederik den IX's Bro skal have repareret spidsen på sin broklap og belægningen på vejbanen i østgående retning. Det gør det nødvendigt at holde broklappen åben.