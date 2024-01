Politiet i Nordjylland fraråder al unødig udkørsel

SNESTORM:

Onsdag 3. januar 2024 kl: 15:17

Af: Redaktionen Nordjyllands Politi melder onsdag eftermiddag ved 15-tiden om spejlglatte veje i Vendsyssel, ligesom flere havarerede køretøjer på E45 nord for Hobro spærrer motorvej E45 fuldstændigt i nordgående retning. Det trækker en kilometerlang kø, hvor mange bilister har holdt stille længe.Særligt ét uheld med en havareret lastbil lige nord fra afkørsel Hobro Nord skaber kø. Politi og redning er på stedet, men afventer maskinel til at flytte på køretøjet, der spærrer motorvejen.- Det er særligt i den sydlige del af politikredsen, at vi oplever problemer lige nu. Alt disponibelt mandskab og køretøjer er afsted i dag, og vi løser udfordringerne løbende, siger fungerende vicepolitiinspektør Mads Hessellund og fortsætter:- Vi ved, at det er en rigtig træls situation for dem, der sidder i bilerne og venter derude. Vi opfordrer til, at folk bevarer roen og bliver i bilerne for ikke at skabe farlige situationer. Vi har personale på vej ud for at kigge til dem, der har siddet længe.Mads Hessellund peger på, at situationen onsdag eftermiddag er den, hvor politiet fraråder al unødig udkørsel. Mørket falder snart på, og eventuelle uheld må allerede nu påregne længere responstid.Nordjyllands Politi opfordrer borgere til at orientere sig om aflysninger og forsinkelser i den kollektive trafik på de relevante hjemmesider.