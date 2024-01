Transportvirksomhed fra Bornholm køber op i Sverige

Onsdag 3. januar 2024 kl: 13:59

First Cargo, der har egne kontorer og terminaler i Gøteborg, Malmø og Madrid, har 32 medarbejdere og disponerer over omkring 70 køretøjer gennem samarbejdspartnere. Den svenske virksomhe har derudover et tæt samarbejde med 15 terminaler i hovedmarkederne samt et stærkt netværk i Frankrig, Tyskland og Østrig.









BHS Logistics fremhæver, at First Cargo's aktiviteter og geografiske dækning er et stærkt match med BHS Logistics’ flåde på 500 kontrollerede enheder og virksomhedens styrkepositioner i Danmark, Norden, Tyskland og Benelux- landene. Købet vil styrke BHS Logistics og sikre kunderne i begge virksomheder en bedre partner med bredere og dybere dækning.









- Vi er glade for at byde velkommen til de dygtige medarbejdere i First Cargo, der har skabt en fantastisk virksomhed og et værdifuldt netværk, som vi ser frem til at samarbejde om at udvikle og udvide som en del af BHS Logistics, siger Morten Studsgaard, der er ejer af og administrerende direktør i BHS Logistics.









- Vores virksomheder har mange kulturelle ligheder og supplerer hinanden perfekt i de nordiske og europæiske markeder - og vi glæder os til at sætte fart på internationaliseringen sammen og skabe et endnu bedre tilbud til kunderne, siger han videre.









Den samlede virksomhed vil have et bredere netværk og en større kundebase samt kunne opnå stordriftsfordele ved at lade alle kundevendte medarbejdere trække på BHS Logistics’ administration og organisation. Det vil skabe et godt udgangspunkt for at drage fordel af den forventede vækst i samhandelen mellem de nordiske lande og First Cargo's hovedmarkeder i Spanien, Italien og Portugal i de kommende år.









Samtidig vil First Cargos specialkompetencer inden for temperaturstyrede transporter, farligt gods og bilindustrien samt anden e-commerce supplere BHS Logistics’ markedsposition inden for transport af farmaceutiske produkter.









First Cargo har arbejdet målrettet med kvalitet og miljøhensyn for at styrke konkurrenceevnen og har siden 2011 være certificeret inden for kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001). I 2022 blev First Cargo som den første svenske transportvirksomhed ISO 26000-certificeret på baggrund af indsatsen inden for socialt medansvar og bidrag til en mere bæredygtig udvikling.









- Vi har været meget omhyggelige med at finde det perfekte hjem for First Cargo i BHS Logistics, der er rundet af familieejerskabet og deler vores værdier og fokus på ansvarlighed, ordentlighed og gensidig respekt. Samtidig har BHS Logistics skabt en stærk organisation, som gør det muligt for os at accelerere væksten i et højere tempo, mens vi fastholder det ufravigelige fokus på at levere personlig transportservice af den højeste standard, siger Thomas Lindström, der er medstifter og administrerende direktør i First Cargo.









I forlængelse af transaktionen fortsætter First Cargo driften uændret under navnet First Cargo part of BHS Logistics, ligesom to af ejerne Thomas Lindström og Johan Almén fortsætter i virksomheden, mens Leif Johnsson går på pension.









Den fjerde medejer, Sven Algholm, døde for nylig efter længere tids sygdom. Ejerskiftet medfører ingen ændringer i organisationen eller kundeforhold og -vilkår.









Om BHS Logistics:

BHS Logistics blev etableret i 1946 og har i dag 300 medarbejdere, der har fokus på kundernes ønsker og behov for kapacitet og fleksibilitet samt sikker oplagring, håndtering og transport af gods til lands, til vands og i luften

BHS Logistics råder over 500 trækkere, køretøjer og trailere og dækker det danske marked og internationalt fra egne kontorer og logistikcentre i Rønne, Køge og Hasselager. Udover transport- og logistikopgaverne forhandler og servicerer virksomheden lastbiler og busser gennem datterselskabet, BHS Service Center A/S

Omsætningen i BHS Logistics udgjorde 687 millioner kroner i 2022 med et driftsresultat (EBITDA) på 51 millioner kroner





Om First Cargo: