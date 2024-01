Stor kran er lakeret i magenta-farve

Onsdag 3. januar 2024 kl: 13:28

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kranen, der er lakeret magenta-farven, er en HIAB IQ 1188 HiPro E-8 med en Jib 155Q-6. Betegnelsen viser, at der er tale om en kran med otte udskud og en jib med seks udskud. Det giver en hydraulisk rækkevidde på 30,3 meter vandret. Med kranen hører en manuel forlængerarm. Kranen har CombiDrive 4-radiostyring med otte funktioner, som kan styre de hydrauliske, opsvingbare støtteben og den ekstra støttebensbom.Forvognen - en Scania S660 - er forstærket for montering af kranen, der er leveret med et Hia- spil med en kapacitet på 3.500 kg.På forvogn er monteret et lad/platform med forsmæk i stål. Der er lavet huller for kæpstokke og nedfældbare kraftige surringskroge i ladkanten i hver side, hvor der også er udtræksstiger for at lette adgangen for chaufføren.Alf Myhre Transport blev grundlagt i 1996 af vognmand Alf Myhre. I dag drives firmaet Alf Myhre Transport ApS af vognmand Emil Overgaard.