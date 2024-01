Dieseltyv blev anholdt i løbet af få minutter

Onsdag 3. januar 2024 kl: 11:40

Af: Redaktionen Tirsdag aften lidt efter klokken 22 fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en anmeldelse om, at der var gået en tyverialarm hos en virksomhed på Fiskerhusvej i Næstved. En politipatrulje afspærrede den eneste tilkørselsvej til området, og få minutter senere kom en varebil kørende med en 32-årig mand fra Fyn ved rattet. Den 32-årige havde ikke noget kørekort, og han virkede desuden påvirket af stoffer. Derfor blev han anholdt klokken og sigtet for kørsel uden førerret og for kørsel i påvirket tilstand.







I varerummet lugtede der kraftigt af diesel, og politiet fandt to 40-liters dunke ved siden af et pumpeapparat. Det viste sig, at brændstoffer var stjålet fra en lastbil, der var parkeret ved virksomheden, og den 32-årige blev derfor også sigtet for tyveri af brændstof.



