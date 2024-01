Lastbilchauffør fra Rusland kørte med en promille på 2,0

Tirsdag 2. januar 2024 kl: 10:21

Af: Redaktionen Det var ansatte på virksomheden, der fik mistanke om, at den 60-årige lastbilchauffør var påvirket af spiritus og derfor kontaktede Midt- og Vestsjællands Politi.







Politiet sendte en patrulje til stedet, hvor politiet kunne konstatere, at den 60-årige russike lastbilchauffør, som kørte lastbilen, havde en promille på langt over det tilladte.





En alkometertest viste et resultat over 2,0, hvilket betød, at politiet anholdt den 60-årige og sigtede ham for vanvidskørsel. Den anholdte fik udtaget en blodprøve.







Politiet tilbageholdt også den udenlandsk registrerede lastbil, som chaufføren kørte i.







Politiet begærede den 60-årige varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør senere på fredagen. Anklagemyndigheden vil også se på muligheden for at få den leasede lastbil konfiskeret.







Et opslag på Google Maps viser, at virksomheden Novo Nordisk ligger på Hallas Allé i Kalundborg.









