Hollænder er én blandt syv svenskere

Torsdag 21. december 2023 kl: 12:03

Jukka foreslog en hollænder

Af: Redaktionen Kasper Høyer Nielsen er oprindeligt uddannet lastbilmekaniker hos den daværende autoriserede Scania-forhandler Nyscan A/S i Køge. Han gik i lære som lastbilmekaniker, fordi han altid havde været lastbilinteresseret. Desuden kørte hans far som chauffør, så det var et oplagt karrierevalg.Siden han blev udlært, er der sket meget for både Kasper Høyer Nielsen og Nyscan. I 2010 etablerede Kasper Høyer Nielsen sin vognmandsforretning "Kasper H. Nielsen International Transport", og i 2017 gik Nyscan fra at være autoriseret Scania-forhandler med det hele til at være autoriseret Scania servicepartner. I 2019 blev Nycan så autoriseret DAF-forhandler i datterselskabet Nyscan Trucks med salg og servicering af nye og brugte DAF-lastbiler.- Jeg startede faktisk som vognmand med en indlejet bil og en chauffør, mens jeg selv kørte som chauffør for en anden vognmand. Efter et halvt år satte jeg mig selv bag rattet i egen bil, fortæller Kasper Høyer Nielsen og fortsætter:- I starten kørte vi med fisk fra Norge, og senere begyndte jeg også at beskæftige undervognmænd. På et tidspunkt skiftede vi fokus til stykgods på Finland, og med tiden er forretningen vokset til i dag at have otte egne vogntog, flest modulvogntog med forvogne med dolly/sættevogn, men også med et par trækkere.Med sin baggrund som Scania-mekaniker var det naturligt at satse på det svenske mærke, for så kunne han jo selv skrue på bilerne. Mange års erfaring senere måtte Kasper Høyer Nielsen konstatere, at de svenske lastbiler også kunne få tekniske udfordringerSå da hans finske chauffør Jukka Asikainen, der tidligere selv har været vognmand og meget glad for DAF, på et tidspunkt stod for tur til ny bil var det nærliggende at overveje, om det var tiden til at prøve et andet mærke.Kasper Høyer Nielsen tog chancen og fik tilbud på en ny DAF fra en finsk forhandler. Takket være sin fortid i Nyscan-familien endte han dog med at købe sin nye DAF XG+ lokalt i Køge.- Vi har selv bygget den nye bil op. Vi fandt en brugt, men meget velholdt isoleret NTM-kasse med kølemaskine og fuld sideåbning i Nordjylland og fik den fragtet hjem til vores værksted i Haslev. Her fremstillede vi en ny underramme, der passede til DAF-chassiset, og siden er det gået slag i slag med opbygningen, siger Kasper Høyer Nielsen og fortsætter:- Folkene på værkstedet inklusiv min far Jørn har gjort et rigtig flot stykke arbejde. Det samme har Nyscan Trucks med henholdsvis levering og klargøring samt Haslev Totallakering med maling af bilen, og jeg selv og Jukka er rigtig godt tilfredse med resultatet. Vi satte den nye bil i drift i slutningen af november, og det tegner allerede godt.

Fakta om Kasper H. Nielsens nye DAF XG+530 FAS 6x2:





Førerhus: DAF XG+ med 16,5 cm længere aerodynamisk front samt 33 cm forlænget sovekabine. Førerhuset er udrustet med to køjer. Interiør med eksempelvis Exclusive læderpakke, Xtra Leather Air førerstol og tilsvarende, drejbar passagerstol, 150 mm springmadras og 50 mm topmadras, fuldautomatisk klimaanlæg med parkeringskøler og ekstra 6 kW oliefyr. Komplet digitalt spejlsystem med kameraer i begge sider samt DAF Corner View på højre forreste førerhushjørne mm. Trux Highway frontgitter i aluminium med fire ekstra frontprojektører.



Chassis: Tre-akslet 6x2 med fuld luftaffjedring på alle aksler. Samlet 1.370 liter brændstofkapacitet fordelt på 620 liter i venstre side og 750 liter i højre side. 130 liter AdBlue tank i venstre side. Fabriksmonteret træktravers med VBG-træktøj. VBG bagkofanger i aluminium. 2x210 Ah AGM-batterier monteret på chassiset. Alcoa Durabright aluminiumsfælge på alle hjul.



Drivline: 12,8-liters seks-cylindret MX13-motor på 530 hk og med et maksimalt drejningsmoment på 2.700 Nm med MX motorbremse, ZF TraXon DD-gearkasse med direkte topgear, enkeltreduceret DAF-trækaksel og mekanisk differentialespærre.



Opbygning: Isoleret NTM foldedørskasse med fuld sideåbning i venstre side og Thermo King kølemaskine.



Lakering: Haslev Totallakering har lakeret førerhuset i en speciel Kasper H. Nielsen metalbrun samt chassis og bagende. Foliering udført af FRP Skilte i Hammershøj ved Viborg.



Garanti: Garanti Plus dækker hele køretøjet fra levering med originalt udstyr (eksklusiv reelle sliddele) i et år samt transmissionen i to og tre år op til 500.000 kilometer samt havariassistance i et år. Udvidet serviceinterval samt ITS-vejservice.









