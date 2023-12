Vejdirektoratet opfordrer alle trafikanter til at holde sig opdaterede om den aktuelle situation

VARSEL OM STORM MED VINDSTØD AF ORKANSTYRKE:

Torsdag 21. december 2023 kl: 11:48

At tjekke vejrudsigten inden, man kører hjemmefra

At holde sig opdateret om den aktuelle trafiksituation på Trafikinfo.dk eller ved at lytte til P4 Trafik.

At køre i god tid, passe på hastigheden og holde afstand

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Vejdirektoratet opfordrer til:Når vinden er så kraftig, skal man som trafikant være opmærksom på, at der kan ligge løse genstande, væltede træer og lignende på vejen. Derfor er det vigtigt at køre forsigtigt og holde god afstand til den forankørende.På broerne skal man være særligt opmærksom, da blæsten kan påvirke kørslen mærkbart. Det gælder især vindfølsomme køretøjer som trailere og høje lette lastbiler. Kører man med tagboks fyldt med pakker, så vær opmærksom på, at bilen er mere vindfølsom på grund af højden, og tyngdepunktet er hævet, så man bør sætte farten ned - særligt i sving.På Trafikinfo.dk og på X, Vejdirektoratets Trafikinfo, kan man se, om det frarådes vindfølsomme køretøjer at passere broerne.Når der er markant forhøjet vandstand, skal man som trafikant være opmærksom på, at trafikken kan blive påvirket af oversvømmelser og lukkede veje som følge deraf.Da det voldsomme vejr kan give forlænget rejsetid, er det en god idé at køre hjemmefra i ekstra god tid. Overvej om det overhovedet er nødvendigt at køre, eller om man kan køre på et andet tidspunkt. Vinden forventes at være aftaget inden juletrafikken for alvor går i gang fredag