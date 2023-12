Den kollektive transport på Sjælland vil blive påvirket af storm

Torsdag 21. december 2023 kl: 11:41

Af: Redaktionen Movia anbefaler derfor, at man tjekker Rejseplanen og dinoffentligetransport.dk, før man tager hjemmefra. Her kan man finde den seneste information om eventuelle ændringer for bus, havnebus og lokaltog.Det voldsomme vejr kan også påvirke kørsel med flextrafik, der kan få svært ved at hente og bringe passagerer til adresser, hvor vejene er oversvømmet, eller hvor stormen har gjort vejene ufarbare på grund af væltede træer, omkringflyvende genstande mm.Havnebussejladsen i København kan blive indstillet på grund af stormen.- Movia anbefaler passagerer, som bor i de områder, hvor DMI varsler storm og forhøjet vandstand at holde sig orienteret på DMI's og politiets hjemmesider. Tjek også gerne Rejseplanen eller dinoffentligetransport.dk, før du rejser med bus, havnebus eller lokaltog, siger Movias driftschef, Lars Thiesson.Stormen, der ventes at nå det vestlige Danmark torsdag eftermiddag og derefter bevæge sig østover, vil efter prognoserne aftale i løbet af fredag morgen og formiddag.