Tysk kapitalfond sælger svensk transportvirksomhed til tysk logistik-koncern

Torsdag 21. december 2023 kl: 11:29

National transport i Sverige består af et landsdækkende vejtransportnetværk med en flåde på omkring 500 køretøjer, hvoraf 260 af dem er ejet af Frigoscandia AB

International transport dækker 51 globale markeder med vej-, luft- og søtransport.

12 lagre i Sverige og 3 i Norge

Dachser udvider sin tilstedeværelse på de nordiske markeder

Af: Redaktionen Dachser fremhæver, at virksomheden med købet af Frigoscandia AB, der er totalleverandør inden for temperaturstyret fødevarelogistik med hovedsæde i Helsingborg, vil kunne styrke sine aktiviteter inden for fødevarelogistik i Norden.Frigoscandia, der beskæftiger 1.300 medarbejdere først og fremmest på i Sverige samt i Norge og Finland, var tidligere ejet af det statsejede Posten Norge via datterselskabet Bring.Virksomheden har omkring 40 filialer i Sverige, Norge og Finland og havde 2022 en omsætning på 300 millioner euro. Virksomheden blev grundlagt i 1948 og tilbyder levering til butikker i Sverige, Norge og Finland gennem et effektivt og finmasket netværk baseret på tre forretningsenheder.- Vi er meget stolte over at erhverve Frigoscandia og løfte vores mangeårige strategiske partnerskab til næste niveau. Derved udvider vi ikke blot vores egen forretningsenhed Dachser Food Logistics til de nordiske markeder, men styrker også vores position som en af de førende europæiske udbydere inden for fødevarelogistik, siger Burkhard Eling, der er administrerende direktør i Dachser.Frigoscandia AB's nuværende administrerende direktør, Peter Haveneth, vil fortsat stå i spidsen for virksomheden.- Som en del af Dachser vil vi fortsat have adgang til det europæiske fødevarenetværk, der betjener 34 lande, samtidig med at vi positionerer os til fremtiden. Som en del af Dachser-familien vil vi have de bedste forudsætninger for yderligere vækst i vores aktiviteter og for fortsat at kunne tilbyde vores kunder den højeste grad af pålidelighed og kvalitetsstandarder, siger Peter Haveneth.Dachser har været aktiv på de nordiske markeder med sin egen regionale organisation repræsenteret af forretningsenhederne European Logistics og Air & Sea Logistics siden 2005.Virksomheden har 13 filialer i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Ikke-temperaturstyret transport af fødevarer som dem, Dachser Nordic European Logistics lejlighedsvist udfører, vil ikke blive påvirket af overtagelsen.- Opkøbet af Frigoscandia er et vigtigt skridt i indsatsen for at styrke vores vækst, siger Alexander Tonn, der er COO Road Logistics og Managing Director for Dachser Food Logistics med virkning fra mandag 1. januar 2024.- Vores historie har vist, at begge parter deler et stærkt engagement i pålidelighed og kvalitet. Vi er glade for at byde Frigoscandia velkommen til Dachser-familien, siger han videre.Interesserede kan læse lidt mere om Frigoscandia AB her:27. oktober 202223. november 2021