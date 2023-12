Togdriften på Sjælland påvirkes af den varslede storm

Onsdag 20. december 2023 kl: 21:53

Sådan påvirkes Lokaltogs strækninger:

På Østbanen, Tølløsebanen, Odsherredsbanen og Lollandsbanen indstilles al drift fra klokken 17.00 og til fredag morgen - måske senere

På Nærumbanen, Frederiksværkbanen, Lille Nord, Hornbækbanen og Gribskovbanen indstilles al drift fra klokken 19.00 og til fredag morgen - måske senere

Af: Redaktionen Beslutningen er truffet, da den varslede storm gør det for risikabelt at lade togene køre videre selv med nedsat hastighed. Der indsættes ikke erstatningsbusser, når togdriften indstilles.- Vi beklager naturligvis de gener, som aflysningerne er skyld i for vores kunder. Sikkerheden for både kunder og ansatte kommer altid i første række, og med de vejrudsigter, som er kommet for torsdag aften og nat, risikerer vi, at togene kommer til at holde stille midt på strækningerne på grund af væltede træer, siger trafikchef i Lokaltog, Erik Christensen og tilføjer:- Forhåbentlig har en stor del af vores kunder alligevel tænkt sig at blive inden døre under det voldsomme vejr, så vores aflysninger og driftsændringer kommer til at påvirke forholdsvis få kunder i det tidsrum, hvor stormen rammer Sjælland.Lokaltog forventer, at trafikken kører normalt igen i løbet af fredagen, men det er ikke muligt at angive et præcist tidspunkt.- Hvis vi kan starte driften op igen fredag morgen, så kommer vi helt sikkert til at køre med nedsat hastighed med de første morgentog på samtlige baner, siger Erik Christensen, der peger på, ay man som passager så kan se frem til, at der også vil komme forsinkelser på fredag.