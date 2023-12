Varsling om stormen lukker banestrækninger og påvirker togtrafikken

Onsdag 20. december 2023 kl: 21:46

Tinglev-Sønderborg: Trafikken indstilles fra klokken 19:00

Esbjerg-Lunderskov: Trafikken indstilles fra klokken 17:00

Esbjerg-Tønder: Trafikken indstilles fra klokken 17:00

Esbjerg-Skjern: Trafikken indstilles fra klokken 17:00

Skjern-Holstebro: Trafikken indstilles fra klokken 17:00

Struer-Skjern: Trafikken indstilles fra klokken 17:00

Struer-Herning: Trafikken indstilles fra klokken 17:00

Struer-Thisted: Trafikken indstilles fra klokken 17:00

Herning-Skjern: Trafikken indstilles fra klokken 17:00

Holbæk-Kalundborg: Trafikken indstilles fra klokken 19:00



Odense-Svendborg: Timedrift fra klokken 19:00

Aarhus-Aalborg: Timedrift fra klokken 19:00

Aalborg-Hjørring: Timedrift fra klokken 19:00

Vojens-Padborg: Timedrift fra klokken 19:00

Herning-Aarhus: Timedrift fra klokken 19:00

Skjern-Aarhus: Timedrift fra klokken 19:00

Vejle-Herning: Timedrift fra klokken 19:00

Fredericia-Lunderskov: Timedrift fra klokken 19:00

Næstved-Nykøbing Falster: Timedrift fra klokken 19:00

Roskilde-Holbæk: Timedrift fra klokken 19:00

Nivå-Helsingør: halvtimedrift fra klokken 19:00





Her reduceres trafikken:

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det er simpelthen ikke muligt at opretholde almindelig togdrift, når stormen raser, siger områdechef i Trafik i Banedanmark, Nicolai Smidt Sigsgaard, og fortsætter:- Når DMI melder om farligt vejr, går vi straks i gang med at tilpasse togdriften efter forholdene. Det handler blandt andet om at tage højde for væltede træer, som vil betyde, at vi flere steder skal sætte hastigheden ned. De steder hvor stormen rammer hårdest indstiller vi driften. Det er ikke den bedste optakt til juletrafikken, men vi gør alt, hvad vi kan for at afvikle trafikken så godt som muligt.Ud over at tilpasse trafikken indkalder Banedanmark ekstra mandskab, som kan rykke ud med motorsave og fjerne væltede træer.Følgende strækninger påvirkes af den varslede storm, der har fået navnet Pia:Her indstilles trafikken indtil fredag morgen klokken 4.30: