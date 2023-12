Fire-akslet forvogn med kroghejs skal være

Onsdag 20. december 2023 kl: 10:51





HIAB Multiliften er har blandt andet automatisk stop for kroghøjde, dæmpning af hastighed i slutposition, hydraulikrør ført til bagende inklusive lynkoblinger og Performancepakke.

Af: Redaktionen På billedet ses chaufføren John (tv), sammen med gårdejer Erling Kristensen. (Foto: Volvo Trucks)Den nye Volvo FM er en del af Volvo Trucks' tilbud om nøglefærdige biler leveret fra fabrikken, hvilket betyder, at der ikke behøver at være langt fra tanke til handling - fra kunden bestiller den nye bil, til han den leveret.I dette tilfælde valgte Erling Kristensen at få lastbilen malet i egne farver, men ellers er den som specificeret fra fabrik med eksempelvis Globetrotter-førerhus, luftaffjedring for og bag, Volvo Dynamisk Styring, EBS-bremsepakke og kollisionsadvarselssystem.





Erling Kristensen har desuden tilvalgt hele udvalget af Volvo Connect-abonnementer for komplet overblik over køretøjets ydeevne, planlægning af vedligeholdelse og fokus på øget effektivitet.





Lastbilen er solgt og leveret af Søren Almind fra Volvo Truck Center i Hillerød.





Stenager Transport beskæftiger sig blandt andet med entreprenørløsninger for både private og virksomheder, transport af naturgivne materialer, genbrugsmaterialer og byggematerialer

Derudover er virksomheden specialiseret indenfor kørsel og spredning af landbrugskompost









