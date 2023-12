Politi fandt tyvekoster for over 250.000 kroner i vogntog

Mandag 18. december 2023 kl: 13:13

Af: Redaktionen En patrulje fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest), der gennemfører udrejsekontroller som et en fast del af kriminalitetsbekæmpelsen og indsatsen mod omrejsende kriminelle grupper, blev søndag morgen ved halv ni-tiden opmærksom på et rumænsk indregistreret vogntog med shuttlebus og trailer på en parkeringsplads i Kliplev. Varerummet i bussen og selve traileren var fyldt op med papkasser, tasker og kufferter og blev indbragt til UKA Vest til nærmere undersøgelse. Ved ransagning fandt politiet store mængder kosmetik og spiritus.





Efterforskningen ledte efterfølgende frem til en adresse i Københavnsområdet, hvor politiet fandt yderligere tyvekoster. I alt blev der fundet tyvekoster for over 250.000 kroner, og politiet anholdt syv personer, som alle blev sigtet for omfattende tyveri.





De syv anholdte fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg klokken 13 mandag. Da der fortsat er mistænkte på fri fod, vil anklagemyndigheden anmode om lukkede døre.





Om Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest):

UKA Vest er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi, der er placeret i Padborg

UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseområdet, ligesom afdelingen analyserer, efterforsker og overvåger grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper

UKA Vest arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland

UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland





© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.