Pakkelogistik-virksomhed har spurgt ind til årets mere hemmelige juleønsker

Mandag 18. december 2023 kl: 13:05

Om undersøgelsen:

Top 10 mest populære hemmelige julegaveønsker:

Fred på jorden Kærlighed/kæreste En rejse Penge Bil Sex/sexlegetøj Bedre økonomi/At min gæld forsvinder At vinde i lotto At blive gravid Noget (uspecificeret), som er for dyrt til at turde ønske sig

Af: Redaktionen Undersøgelsen, som Bring har fået lavet - og som Kantar Sifo gennemførte i dagene fra 6. - 12. november - viser, at fred på jorden, penge og en rejse står højt på ønskelisten. Men der står også kærlighed/kæreste, sex/sexlegetøj og at blive gravid på listen over, hvad vi går og ønsker os sådan lidt for os selv.- Det er tydeligt, at danskerne først og fremmest ønsker sig fred og en bedre økonomi i år. Men en anden trend, vi ser er, at de også ønsker at krydre hverdagen med kærlighed og intimitet. Hos Bring plejer vi normalt at opfordre til at købe brugt, men når det kommer til sexlegetøj, er det måske mere værdsat at købe nyt, siger Matilda Adelborg, der er pressechef hos Bring.Undersøgelsen er gennemført i Kantar Media's webpanel (Sifopanelen) i perioden 6.-12. november 2023. I alt er 1.027 personer i alderen 18-79 år blevet interviewet. Webpanelet er rekrutteret nationalt ud fra tilfældige udvælgelser. Der er ingen selvrekruttering i Kantar Media's webpanel (Sifopanelen). Svarene på spørgsmålet om, hvad vi her i Danmark går og ønsker os i hemmelighed, er blevet indsamlet via fritekstsvar.





