Energiselskab ser positivt på Konkurrencerådets anbefalinger om et mere gennemskueligt og fair lademarked

Fredag 15. december 2023 kl: 13:49

Af: Redaktionen Energiselskabet Circle K er modsat erhvervsorganisationen Dansk Erhverv positiv og støtter Konkurrencerådets anbefalinger om et mere gennemsigtigt og fair lademarked i Danmark.- Elektrificeringen af privatbilismen er en stor omvæltning i vores infrastruktur, hvilket stiller nye og store krav til leverandørerne. I Circle K mener vi, at det er helt afgørende at forbrugerne kan foretage et valg af lademulighed på et oplyst grundlag og under lige vilkår. Vi er derfor positive overfor Konkurrencerådets nye anbefalinger, som skal være med til at sikre netop dette, siger Peter Rasmussen, der er konstitueret administrerende direktør og brændstofdirektør i Circle K Danmark.Konkurrencerådet lægger op til, at der skal være en større gennemsigtighed på markedet, så forbrugerne i højere grad end i dag kan foretage deres valg af ladeløsning på et oplyst grundlag om blandt andet pris og tilgængelig. I den forlængelse anbefaler Konkurrencerådet i rapporten, at forbrugerne eksempelvis skal have mulighed for at betale direkte på ladestanderen med et betalingskort, så forbrugerne i højere grad kan vælge ladestander på et oplyst grundlag frem for, hvilket ladenetværk den enkelte ladestander er en del af.- I Circle K støtter vi op om et mere gennemsigtigt lademarked med overskuelige og simple betalingsmuligheder, og vi forpligter os til at være en aktiv del i at sikre dette.Circle K bakker endvidere op om Konkurrencerådet anbefaling om, at der skal sikres en større (lokal) konkurrence, så der ikke forekommer monopolistiske konkurrenceforhold. Ved at sikre minimum to forskellige udbydere i hvert lokalområde og langs statsvejnettet fremmes en sund konkurrence, som vil bidrage positivt til det danske lademarked, hvilket vil komme forbrugerne til gode.- Vi skal sikre, at lademarkedet er gennemskueligt for forbrugerne, og det må ikke være besværligt for dem at vælge mellem forskellige udbydere. Derfor er vi meget positive overfor, at Konkurrencerådet nu vil gøre op med uigennemsigtighed, urimelige gebyrer, geografiske monopoler og komplekse prisstrukturer i markedet. Hvis forbrugerne ikke føler sig trygge i deres valg af lademulighed, risikerer vi, at det vil bremse den grønne omstilling, siger Peter Rasmussen.Circle K vil følge processen tæt og stiller sig til rådighed i det videre arbejde i sikringen af et mere gennemsigtigt lademarked i Danmark med fair konkurrence fremover.Circle K har siden 2020 opsat tre nye lynladepladser om ugen for at imødekomme det voksende behov for hurtig og pålidelig opladning og har nu 260 lynladepladser. I det kommende år fordobles antallet til 450 og inden 2030 vil Circle K have 1.300 lynladepladser fordelt på stationer i hele landet.





