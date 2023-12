Konkurrencerådets rapport om lademarkedet udløser bekymring hos erhvervsorganisation

Fredag 15. december 2023 kl: 13:41

Af: Redaktionen Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har præsenteret en ny rapport, der afdækker konkurrencen på det lademarkedet i Danmark. Derudover inderholder rapporten en række anbefalinger til, hvordan der kan skabes bedre konkurrence og gennemsigtighed på markedet.Rapporten anbefaler, at forbrugerne får bedre mulighed for at beholde deres ladeboks, hvis de skifter udbyder af en serviceaftale - enten ved at stille krav til, at man kan medtage sin ladeboks eller ved at branchen selv sikrer, at forbrugerne får bedre mulighed for det.- Vi er åbne for at kigge på flere modeller, der både gør det nemmere og mere overskueligt for forbrugerne at få indsigt i prissammensætningen, og for eksempel at skifte operatør på hjemmeboksen uden, at det også kræver en udskiftning af selve boksen. Men det bør være op til branchen selv, hvordan en ny model kan sammensættes, siger Jesper Kronborg, der er branchedirektør for transport i Dansk Erhverv.En anden anbefaling fra Konkurrencerådet er, at prisgennemsigtigheden på markedet øges ved et midlertidigt forbud mod bundling, hvor ladeoperatører tilbyder pakkeløsninger for både ude- og hjemmeopladning.- I Dansk Erhverv er vi enige i rapportens budskab om, at konkurrencen på lademarkedet skal styrkes, og at forskellen på de forskellige prismodeller naturligvis skal være til at gennemskue for forbrugerne.Men forslaget om et midlertidigt forbud mod bundling er et eksempel på en fejlslagen og unødvendig regulering, der for de mange elbilsejere, som er glade for produktet, blot gør det mindre attraktivt at køre elbil og bremser den grønne omstilling, siger Jesper Kronborg.Han peger på, at det bør være op til forbrugerne frit selv at vælge den løsning, der passer til deres behov - på et oplyst grundlag.Dansk Erhverv vurderer, at anbefalingerne i rapporten generelt lægger op til en øget regulering af lademarkedet, hvilket vække bekymring hos organisationen.- I Dansk Erhverv anbefaler vi, at man generelt afholder sig fra sådanne reguleringsindgreb, og at man i stedet sikrer fri og lige konkurrence, sammen med gode rammevilkår, siger Jesper Kronborg.Ifølge Jesper Kronborg og Dansk Erhverv er der generelt behov for langt mere fleksibilitet og strømlining i reguleringen af lademarkedet.- I dag er det i særlig grad overregulering, der risikerer at sætte en stopper for, at flere operatører kan komme ind på det danske marked. Det gælder for eksempel den kommunale udbudsmodel, der betyder, at vi lige nu bevæger os mod 98 forskellige krav til, hvordan ladestandere skal sættes op. Det er dyrt og administrativt tungt og harmonerer ofte ikke med de reelle ladebehov. Det modarbejder også nye aktører i at komme ind på markedet, siger Jesper Kronborg og fortsætter:- Lad os begynde med at strømline disse krav og få indarbejdet en større fleksibilitet i lovgivningen, så har vi allerede gjort en hel del for konkurrencemulighederne.Interesserede kan læse Konkurrencerådets rapport og anbefalinger