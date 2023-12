To ud af fire færger på Femern Bælt skal bygges om til el-drift

Fredag 15. december 2023 kl: 13:13

Stort energilagringssystem ombord på begge færger

Opladningsfaciliteter ombord

Solpaneler ombord på begge færger

Data om Scandlines’ elektrificeringsprojekt:

Servicefart på 18,5 knob

Energilagringssystem på 10 MWh om bord på begge færger

Opladning i havn (Rødby og Puttgarden) på 12 minutter

Investering på over 230 millioner kroner

Af: Redaktionen M/F Deutschland på vej ind i havnen i Puttgarden. (Foto: Matthias Tasler/Scandlines)For at det kan lade sig gøre investerer Scandlines i følgende:Den samlede investering i elektrificering af de to Femern-færger lyder på godt 230 millioner kroner. Det tyske transportministerium har tildelt projektet økonomisk støtte som led i modernisering af kystfartøjer til reducering af emissioner og dækker op til 40 procent af omkostningerne til ombygningen.Scandlines forventer at underskrive kontrakt om ombygningen i begyndelsen af 2024. Afhængigt af den endelige leveringstid for udstyret vil færgerne blive ombygget fra slutningen af 2024 til 2025. Scandlines er dermed godt på vej mod at realisere visionen om at gøre Rødby-Puttgarden-ruten emissionsfri i 2030. I 2030 vil Scandlines have reduceret rederiets samlede direkte CO2-udledning med omkring 60 procent i forhold til 2008. Målet er fortsat zero direct emissions for hele virksomheden i 2040.- Nu sætter vi strøm til to af vores Femern-færger og kommer i et hug langt nærmere vores målsætning om at gøre ruten emissionsfri i Scope 1 i 2030, siger Scandlines administrerende direktør Carsten Nørland.- Det er det, kunderne vil have, og vi styrker dermed vores konkurrenceevne betydeligt. Kombinationen af vores pålidelighed og de fortsatte investeringer i vores unikke grønne profil samt den skræddersyede trafikmaskine og det gode shoppingudbud skaber et solidt fundament for vores forretning, også forud for den planlagte åbning af den faste Femern Bælt-forbindelse, siger han.Elektrificering af to af de fire passagerfærger på Rødby-Puttgarden-rutenUd over ruten mellem Rødby og Puttgarden driver Scandlines også færgeruten mellem Gedser og Rostock.



I 2022 havde Scandlines 39.000 afgange med sine syv færger, som samlet transporterede knap 6,1 millioner passagerer, 1,6 millioner personbiler og godt 750.000 fragtenheder på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.









