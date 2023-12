Støtte til ladestationer skal åbne for elektriske transporter i Sydnorge

Fredag 15. december 2023 kl: 10:47

19 stationer med 108 ladepunkter



Kortet viser de udvalgte korridorer og placering af ladestationer. (Illustration: Enova)



Af: Redaktionen Snart kan tunge elektriske køretøjer køre mellem de store byer i Sør-Norge (Foto: Enova)- Vejtrafikken står for 18 procent af de totale udslip af klimagasser i Norge. Enova støtter dem, som går foran, og disse ladestationer vil gøre det enklere for den tunge transport at vælge udslipsfrit, siger administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.I Norge kører knap to procent af lastbilerne i dag udslipsfrit, men over 10 procent af de nye lastebiler, der sælges, er elektriske. Målet for nysalget i 2030 er øget til 100 procent og de nye ladestationer vil være en forudsætning for, at dmålet kan nåes.- Nu blir det muligt å bruge elektriske lastebiler på de længere transportetaper og der, hvor køretøjerne har en daglig kørestrækning ud over deres forventede rækkevidde, siger Nils Kristian Nakstad.Der skal bygges i alt 19 ladestationer med 108 ladepunkter. stationerne skal bygges langs fire bestemte korridorer i Sør-Norge: Oslo-Svinesund, Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. I tillæg giver Enova støtte til bygning af tre stationer udenfor de nævnte korridorer. Fællesnævneren for samtlige vejstrækninger er, at de i dag lægger asfalt til mange lastbiler.