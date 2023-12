Svensk rederi vil åbne ny fragtrute over Det Irske Hav

Fredag 15. december 2023 kl: 10:25

Af: Redaktionen Den nye rute vil i første omgang blive betjent med et enkelt skib, der får afgang fra Dublin tidligt om morgenen og sejler retur fra Birkenhead om aftenen.Stena Line sejler allerede fra Dublin Port og Birkenhead, og den nye service vil supplere de eksisterende ruter fra Dublin til Holyhead og Belfast til Liverpool. Rederiet er i øjeblikket ved at vurdere, hvilke muligheder der i forhold til skibe på ruten.- Med lanceringen af vores nye fragtrute mellem Dublin og Birkenhead sikrer vi en vigtig handelsrute i korridoren mellem Storbritannien og Irland og styrker vores position på Det Irske Hav yderligere, siger Niclas Mårtensson, der er administrerende direktør i Stena Line.- Stena Line kommer nu til at drive to ruter ud af både Dublin Havn og Birkenhead, hvilket vil etablere vigtige logistikknudepunkter, der forbinder fragtstrømme på tværs af Det Irske Hav, og gør det mere effektivt for havnebrugere, siger han videre.Barry O'Connell, der er administrerende direktør for Dublin Port Company, fremhæver, at det er afgørende for Irlands økonomi, at der er en stærk tilgængelighed og konkurrence på direkte skibsruter mellem Dublin Port og Storbritannien.- Vi er glade for at kunne byde velkommen til Stena Lines nye rute mellem Dublin og Birkenhead, som giver flere valgmuligheder på markedet, siger han.Den nye fragtrute bliver Stena Line's syvende rute over Det Irske Hav ud over Belfast - Cairnryan, Belfast - Heysham, Belfast - Liverpool, Dublin - Holyhead, Rosslare - Fishguard og Rosslare - Cherbourg.Stena Line er et af Europas førende færgeselskaber, der transporterer 6,5 millioner passagerer med 39 skibe på 17 ruter i Nordeuropa og sejler 27.000 ture hvert år.