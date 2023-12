Ford kan få ny importør i Danmark

Fredag 15. december 2023 kl: 10:13

Om Nic. Christiansen Gruppen:

Nic. Christiansen Gruppen er en af landets største bilkoncerner

Koncernen har siden grundlæggelsen i 1967 arbejdet med bilimport og -detailsalg samt finansiering og leasing af biler

Den familieejede koncern har hovedsæde i Kolding og står i dag blandt andet for den danske import af Hyundai, Honda, BYD, Land Rover og Jaguar. Herudover ejer koncernen de fire bilkæder Bayern AutoGroup, May & Olde (syv BMW-forhandlere i Slesvig-Holsten), Terminalen og British MotorGroup samt værkstedskæden Skorstensgaard og leasing- og finansieringsselskabet NCG Finans

Nic. Christiansen Gruppen har over 1.000 ansatte, der er fordelt over koncernens aktiviteter i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige, Finland og Baltikum

Nic Christiansen Gruppen er i øjeblikket ved at få godkendt et opkøb af Toyota-forhandlerkæden ERA Biler hos konkurrencemyndighederne

Af: Redaktionen Den Kolding-baserede bilkoncern Nic. Christiansen Gruppen og Ford Motor Company har begge ambitioner om at lukke en endelig aftale i anden halvdel af 2024. Intentionen er, at Nic. Christiansen Gruppen skal stå for at importere og distribuere Ford i Danmark.Ford Motor Company og Nic. Christiansen Gruppen har arbejdet på en rammeaftale, som nu er faldet på plads. Niels Vrist Bertelsen, der er administrerende direktør i Nic. Christiansen Gruppen, understreger, at Ford passer perfekt ind i koncernens portefølje, og ligeledes giver Nic. Christiansen Gruppen en ny dimension indenfor erhvervsbiler.- Ford er i gang med en omstilling til elektriske biler, og vi er overbeviste om, at kombinationen af Ford's stærke produkter og vores markedskendskab vil fastholde og udbygge danskernes store begejstring for Ford. På grund af Ford's solide position på markedet for erhvervsbiler kommer Ford til at spille en central rolle i elektrificeringen af denne del af markedet. Det er et meget spændende perspektiv, siger Niels Vrist Bertelsen.Ford har været et fast indslag blandt de mest solgte biler i Danmark og er på tværs af kloden et af de mest kendte bilmærker. I 2022 solgte Ford 7.810 personbiler og 6.562 varebiler i Danmark, hvilket gjorde Ford til det fjerdemest sælgende brand på dansk grund.Nic. Christiansen Gruppen forventer, at overtagelsen af importen af Ford sker i anden halvdel af 2024.