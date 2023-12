Bekendtgørelse om dobbelttrailer-vogntog er på plads

Fredag 15. december 2023 kl: 09:40

Tekniske krav til køretøjer i forsøgsordningen:

Køretøjernes indretning og udstyr

Belæsning

Vægt

Dimensioner

Udsyn

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hensigten med den nye bekendtgørelse er, at virksomhederne kan bruge meget af deres eksisterende materiel, så en virksomhed, der ønsker at være en del af forsøgsordningen, ikke skal foretage større investeringer.Der vil i et mindre omfang være tekniske justeringer på noget af det eksisterende materiel.Bekendtgørelsen har været afhængig af tilpasningen af færdselslovens paragraf 70 a, som indtil nu kun har tilladt sammenkobling af op til to påhængskøretøjer. Med ændringen af paragraf 70 a er det nu tilladt at sammenkoble flere påhængskøretøjer i et dobbelttrailer-vogntog.Bekendtgørelsen fastsætter en række tekniske krav for de køretøjer, der kan indgå i forsøgsordningen med dobbelttrailer-vogntog (EMS2). Det gælder blandt andet:Reguleringen er ny og tager udgangspunkt i lov nr. 1570 af 12. december 2023 om ændring af færdselsloven (Forsøg med dobbelttrailer-vogntog).Dobbelttrailer-vogntogene kan have en længde på op til 34,00 meter og kan veje op til 72 ton. Med den sammensætning af køretøjer kan virksomheder spare en hel lastbil ved at koble to sættevogne sammen med en tre-akslet trækker forrest.Bekendtgørelsen træder i kraft mandag 1. januar 2024.Interesserede kan læse bekendtgørelsen