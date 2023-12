Dækkoncern vil gøre det enklere at overskue dækinddeling i kategorier

Torsdag 14. december 2023 kl: 13:34

Informationsside skal hjælpe flådeejere



Valg af dæk påvirker klimaaftrykket

Fakta om Continental-koncernen:

Continental blev grundlagt i 1871. I 2022 omsatte koncernen for 39,4 milliarder euro og beskæftiger i over 200.000 medarbejdere fordelt på 57 lande og markeder

Koncernen er blandt de teknologisk førende inden for dækproduktion og tilbyder et bredt produktsortiment til personbiler, erhvervs- og specialkøretøjer samt cykler og motorcykler

Dæk-divisionen har 24 produktions- og udviklingssteder verden over. Porteføljen omfatter løsninger og services til dæk og flådeapplikationer samt digitale styringssystemer

Continental's dækdivisionen beskæftiger godt 57.000 ansatte og omsatte i 2022 for 14 milliarder euro

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ifølge EU’s statistiske kontor var transportsektoren i 2021 ansvarlig for en fjerdedel af de i alt 3,4 milliarder ton CO2, der blev udledt i Europa. Vejtransporten tegnede sig for 740 millioner ton CO2, og heraf stod lastbiler samt busser for 207 millioner ton.For at fremme den grønne omstilling og bidrage til, at landene i EU når de fastsatte mål om CO2-reduktion har EU indført et klassifikationssystem - en såkaldt ”taksonomiordning” - der skal bidrage til at fremme den grønne omstilling i EU-landene inden for seks overordnede emner.I forhold til transportsektoren skal taksonomiordningen sørge for gennemsigtighed, så kunderne kan prioritere virksomheder, der dokumenterbart gør en indsats for at reducere den negative påvirkning af miljøet eksempelvis ved deres udledning af CO2.- Mange transportvirksomheder og ejere af større bilflåder har jo allerede i dag gang i mange tiltag for at reducere brændstofforbrug og CO2-aftryk. Efterspørgslen på el-drevne varevogne og personbiler stiger, og til den tunge transport er de første brintstationer opstillet i Tyskland og på vej i Danmark, siger administrerende direktør Georg Nielsen fra Continental Dæk Danmark A/S.Continental-koncernen leverer både dæk og informationsteknologi til autobranchen, transport-sektoren og industrien. For at gøre det lettere for transportvirksomheder, busselskaber og flådeejere at dokumentere deres mere klima- og miljøvenlige indsatser har den tyske industrikoncern udviklet en ny taksonomiguide, der skal bidrage til større gennemsigtighed, bedre dokumentation og øget konkurrenceevne i markedet for de kunder, der prioriterer klimaindsats og -resultater.- Den nye informationsside forklarer taksonomireglerne, og vores konsulenter kan supplere med individuel rådgivning til transportvirksomheder og flådeejere om, hvordan de kan reducere klimaaftrykket og de samlede omkostninger, siger Georg Nielsen og fortsætter:- Når europæiske og danske virksomheder har en vis størrelse, skal de indberette deres klima-aftryk til EU’s taksonomiordning. Her indgår eksempelvis kørsel af varer også i indberetningerne, så de transportvirksomheder, der kan dokumentere indsats og resultater for deres kunder, opnår en vigtig fordel i forhold til konkurrenterne.Hos Continental i Danmark oplever man en stigende efterspørgsel på energieffektive dæk, hvor flådeejere og forhandlernettet er blevet mere opmærksomme på udbudsmateriale, der kræver mere fokus på livscyklus-analyser (LCA) og totalomkostninger (TCO) i hele dækkets levetid frem for kun indkøbsprisen.- I forhold til dæk kan man på EU’s register for energimærkning se, hvilke produkter, der lever op til taksonomien. Den kræver blandt andet, at dækkene hører til i de to bedste klasser, når det gælder rullemodstand og støj, Georg Nielsen og tilføjer, at Continental-koncernen derudover har udviklet forskellige teknologiske løsninger, der kan reducere brændstofforbrug og øge rækkevidden på dækkene.- Alt sammen tiltag, der bidrager til reduktion i udgifter og udledning, påpeger han.